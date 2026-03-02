Pagine Romaniste (M. O. Ndiaye) – La partita di ieri sera contro la Juventus è stata l’ennesima conferma della crescita di Niccolò Pisilli. Il classe 2004, sta vivendo da 2 mesi una crescita esponenziale nel gioco di Gasperini. Dalla partita contro il Lecce del 6 gennaio, contando tutte le competizioni, Niccolò ha giocato 12 partite, collezionando 737′ e partendo 8 volte titolare. In questi mesi oltre a giocare di più ha messo a referto svariate prestazioni di livello, condite da 3 gol e 2 assist.

Nella partita di ieri, pareggiata 3 a 3 è stato proprio lui a fornire l’assist del primo vantaggio giallorosso di Wesley. Oltre all’assist, la sua heat map della partita (Secondo Sofascore) parla chiaro, è stato il re indiscusso del centrocampo giallorosso.

Ma non sono solo i dati a dare credito alla prestazione di Pisilli. Anche il tecnico giallorosso, Gasperini, a fine partita si è complimentato con il centrocampista in conferenza stampa: “Per me è stato strepitoso, benissimo sotto tutti gli aspetti, ha fatto una grande partita”. Stessa cosa ha fatto l’ex terzino giallorosso Florenzi ai microfoni di Sky Sport: “Per me oggi Niccolò è stato il migliore in campo”.

Ormai è chiaro per tutti, Pisilli si sta prendendo la Roma e lo sta facendo silenziosamente come suo solito, da ragazzo timido qual è, ma che sul campo sa tirare fuori il coraggio e la grinta necessari. E chissà se grazie a queste ultime prestazioni, potrà finalmente ottenere la tanto ambita chiamata tra i grandi azzurri di Gattuso, in vista della finestra dei playoff per il Mondiale.