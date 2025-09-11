La Repubblica (N. Maurelli) – Niccolò Pisilli, protagonista con l’Under 21 contro la Macedonia del Nord, cerca spazio anche nella Roma. Finora Gasperini in mediana ha puntato su Koné e Cristante, con El Aynaoui unico cambio, ma ha apprezzato la voglia del ventenne e sta valutando il ruolo più adatto: mezzala o incursore.

Pisilli stesso ha ribadito di voler sfruttare la qualità dell’inserimento, che in Primavera lo aveva reso decisivo, e Gasp potrebbe affidargli la posizione che a Bergamo aveva valorizzato con Pasalic.