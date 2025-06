Corriere dello Sport (L. Scalia) – Pisilli e Baldanzi convocati per l’Europeo Under 21: Gasperini osserva e prende appunti. I due, già protagonisti del Mondiale U20 di due anni fa, ora vogliono mettersi in mostra anche in azzurro. Pisilli, cresciuto fisicamente e mentalmente, è considerato da Gasp potenziale macchina da gol: può giocare sia box-to-box che da trequartista. Il suo contratto è stato rinnovato fino al 2029, con ingaggio salito da 70mila a 1,4 milioni.

Baldanzi, acquistato per 10 milioni più bonus, ha chiuso la stagione in crescita: meno frenesia e più incisività. Il suo obiettivo è convincere Gasperini, tecnico da sempre attento ai giocatori rapidi e imprevedibili come lui.