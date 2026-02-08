Pisacane: “Senza Mina e Borrelli, ma contro la Roma sarà battaglia”

Alla vigilia della sfida dell’Olimpico, il Cagliari si prepara a un impegno complicato contro una Roma in piena corsa europea. Il posticipo di lunedì sera rappresenta un banco di prova importante per i rossoblù, chiamati a fare risultato nonostante alcune assenze pesanti.

Dal ritiro sardo, come riportato dalle parole rilasciate in conferenza stampa dopo l’allenamento di rifinitura, Fabio Pisacane ha fatto il punto sulla situazione della squadra. Ecco le sue parole:

Il tecnico ha fatto il punto sugli infortunati.



“Con Mina dobbiamo vivere alla giornata, ha una sofferenza cronica. L’obiettivo è mettere prima l’uomo del giocatore, la salute è fondamentale. Domani non ci sarà e rimane qui. Borrelli non verrà con noi, si sospetta uno stiramento. Verrà Mendy con noi. Deiola non è convocato per fare terapia, mentre Folorunsho dovrebbe accelerare la prossima settimana”.

Pisacane ha parlato così la sfida contro la Roma.



“La Roma non ha bisogno di presentazioni: anche all’andata proveniva da una sconfitta, ma Gasperini è un allenatore molto forte e furbo. Sarà una gara diversa rispetto a quella di dicembre. Gasperini ci ha abituato negli anni a vedere macchine da gol. Sarà una gara che molto simile ad una battaglia. La differenza la faranno i duelli e le seconde palle. Dall’altra parte abbiamo una squadra di grandissimo valore. Ci auguriamo che l’inerzia della gara possa venire a nostro favore”.

Sulla salvezza.

“La salvezza è ancora tutta da conquistare, dobbiamo raggiungerla il prima possibile e poi si faranno altri discorsi. La salvezza si raggiunge partita dopo partita, richiamo l’attenzione sulla gara con la Roma. Non possiamo correre rischi. La squadra deve rimanere in campana, ancora di più dopo la partenza di giocatori di valore”.