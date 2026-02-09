Dopo la sconfitta subita contro la Roma, Fabio Pisacane commenta così il match contro i giallorossi.

LE PAROLE DI PISACANE

Potevate fare qualcosa di più?

”Quando si perde si può sempre fare di più, certo parlare di Roma in emergenza è difficile da dire. Questa sera, rispetto all’andata, avevano un Malen in più. Avremmo potuto tutti fare qualcosa in più, abbiamo gestito male le poche occasioni avute”.

Quale poteva essere la soluzione per non farsi schiacciare a uomo?

”Abbiamo lavorato per evitare la pressione a uomo ma loro negli spazi aperti sono stati bravi. Se la Roma lotta per certi obiettivi ci sarà un motivo”.

Quando eri calciatore, pensavi di poter diventare un allenatore così bravo?

”La strada è ancora lunga, ho iniziato praticamente questa mattina. Devo fare ancora tanta strada. Da calciatore ho avuto una discreta carriera, cerco di trasmettere ai ragazzi la mia esperienza”.

Che rapporto hai con i tifosi del Cagliari? La tua serenità è la chiave per esaltare ancora di più Palestra?

”I tifosi sono incredibili, in questi anni ho imparato a conoscere il sardo. Ti chiede coerenza. Abbiamo bisogno dei nostri tifosi. Cerco di trasmettere alla squadra la mia serenità, per questo ringrazio la dirigenza. Anche io ho le mie debolezze, la paura ti permette di rispettare tutti e non sentirti mai arrivati. Palestra dopo tutte queste giornata faccio fatica a descriverlo per quello che sta dimostrando, non so se sia pronto per la Nazionale, questo deve dirlo Gattuso. Le sue prestazioni però sono sotto gli occhi di tutti”.