Il Pisa ufficializza il suo nuovo allenatore. Sarà Alberto Aquilani a guidare la squadra nel prossimo campionato di Serie B. Dopo l’annuncio di Aleksandar Kolarov come direttore sportivo, il Pisa riparte da un altro ex Roma, con un contratto biennale. Per il nuovo tecnico si tratta della prima esperienza nei professionisti, dopo che dal 2020 ha guidato la Primavera della Fiorentina vincendo 3 Coppe Italia e due volte la Supercoppa, perdendo quest’anno contro il Lecce la finale per lo Scudetto. Lo riporta ANSA.