Pisa-Roma, esplode la polemica: il sindacato di Polizia chiede il rinvio della gara

A tre giorni dalla sfida tra Pisa e Roma, in programma sabato 30 agosto alle 20:45 all’Arena Garibaldi, monta la tensione. Il sindacato di Polizia Siulp Pisa lancia l’allarme sull’ordine pubblico e chiede ufficialmente il rinvio della partita.

Secondo quanto riportato da Pisa Today, la segretaria provinciale Lara Biagini ha attaccato duramente la gestione della vicenda:

“In questi giorni, nonostante il tempo trascorso, al di là dell’arte dello scaricabarile, abbiamo assistito a decisioni affinché la prima casalinga di campionato di Serie A del Pisa si svolgesse presso l’Arena Garibaldi e non altrove. Un tentativo voluto fortemente, forse perché in prossimità di una futura campagna elettorale, soprattutto attraverso l’utilizzo di una deroga ma senza, così sembrerebbe, quel nulla osta definitivo e forse, chissà, senza quei presupposti di agibilità necessari e di competenza di apposite Commissioni di Vigilanza”.

Il sindacato pone una domanda diretta al prefetto e al questore: la scelta di giocare all’Arena Garibaldi il 30 agosto è davvero la più giusta? Oppure la sottovalutazione di alcune criticità rischia di compromettere il regolare svolgimento della gara e di aggirare norme fondamentali di sicurezza e sanità?

Biagini rincara la dose:

“A pochi giorni dallo svolgimento della partita la gestione dell’ordine e della sicurezza pubblica non è un compito facile e per tutti e solo attraverso il rispetto delle proprie competenze e della legge si potrà garantire la sicurezza di tutti. E dissipare ogni sorta di dubbio per riportare i tifosi pisani e le loro famiglie allo stadio per il gusto sano di sostenere la propria squadra, magari considerando il posticipo dello svolgimento della prima partita casalinga quale vera assunzione di responsabilità per non essere costretti, qualora qualcosa dovesse andare storto, a rivolgerci alle autorità competenti per accertare gli errori e le responsabilità”.

Il countdown verso Pisa-Roma è iniziato, ma la polemica rischia di travolgere la prima casalinga di Serie A dei nerazzurri.