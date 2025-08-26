La Serie A entra nel vivo con la seconda giornata del campionato, e uno degli incontri più attesi è senza dubbio Pisa-Roma, in programma sabato 30 agosto 2025 alle ore 20.45 presso la Cetilar Arena. Per i tifosi giallorossi in trasferta, la Società Pisa Sporting Club ha annunciato l’apertura della prevendita per il settore ospiti, a partire da oggi, martedì 26 agosto, alle ore 15.30 e saranno 1100 biglietti disponibili. Ecco tutte le informazioni utili per acquistare i biglietti e la nota ufficiale.

COMUNICATO

La Società Pisa Sporting Club comunica le modalità di acquisto dei biglietti relativi alla gara Pisa-Roma, in programma sabato 30 agosto 2025 alla Cetilar® Arena (ore 20.45) e valida per la 2° giornata del Campionato Serie A EniLive.

Apertura Prevendita Curva Nord – Gradinata – Tribuna (Inferiore e Superiore). Martedì 26 agosto 2025 (ore 15.30) in tutti i punti vendita del circuito Ticketone.

Questi i punti vendita attivi sul territorio pisano:

– Pisa Store (via Oberdan 22, Pisa)

– Pisa Store (via Luigi Bianchi, Pisa)

– Tifo Pisa (Fornacette)

Secondo quanto stabilito dalle Autorità competenti in questi settori potranno acquistare biglietti solo i possessori della Membership Pisa Card.

Apertura Prevendita Curva Sud (settore ospiti). Martedì 26 agosto 2025 (ore 15.30).

Secondo quanto stabilito dalle Autorità competenti i residenti nella Provincia di Roma potranno acquistare biglietti solo in questo settore e solo se in possesso della Tessera del Tifoso della Società AS Roma.

Prevendita on line. Attiva a partire da martedì 26 agosto 2025 (ore 15.30). Ricordiamo che in questa modalità non è possibile acquistare biglietti a tariffa ridotta riservati ai Disabili nel settore di Tribuna

Servizi Accessori Abbonamento Plus. Ricordiamo che tutti i possessori dell’Abbonamento a tariffa Plus potranno

– Usufruire del servizio Ticketag che permette di rivendere il rateo relativo a una partita a cui non è possibile partecipare, ottenendo un rimborso per quella singola gara.

– Cedere gratuitamente il proprio posto a un’altra persona (in questo caso senza rimborso).

Questi i prezzi dei biglietti

Curva Nord

Intero. 45.00 euro (+ 4 euro d.p.)

Under 14. 25.00 euro (+ 4 euro d.p.)

Curva Sud

Intero. 45.00 euro (+ 4 euro d.p.)

Under 14. 25.00 euro (+ 4 euro d.p.)

Gradinata

Intero. 65.00 euro (+ 4 euro d.p.)

Under 14. 45.00 euro (+ 4 euro d.p.)

Tribuna Inferiore

Intero. 125.00 euro (+ 4 euro d.p.)

Under 14. 75.00 euro (+ 4 euro d.p.)

Disabili. 75.00 euro (+ 4 euro d.p.)

Tribuna Superiore

Intero. 195.00 euro (+ 4 euro d.p.)

Under 14. 95.00 euro (+ 4 euro d.p.)

Disabili. 75.00 euro (+ 4 euro d.p.)

– La Tariffa Disabili è riservata ai portatori di handicap con una invalidità riconosciuta di almeno il 60% deambulanti.

– La Tariffa Under 14 è riservata ai ragazzi nati dopo il 01/01/2011