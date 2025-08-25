Pisa-Roma, in programma sabato 30 agosto alle 20.45 e valevole per la seconda giornata di Serie A, si giocherà regolarmente all’Arena Garibaldi. Questa la decisione ufficializzata e annunciata via social direttamente da parte del sindaco Michele Conti dopo che lo stadio è stato al centro, in questo periodo, di lavori di riqualificazione in vista dell’inizio della stagione calcistica.

Lo stesso sindaco si è espresso così tramite un post su Facebook, comunicando la bella notizia:

“La Commissione convocata dalla Prefettura stamani ha riconosciuto l’enorme lavoro svolto in questi mesi all’Arena Garibaldi. La prima partita casalinga del Pisa, sabato 30, si giocherà regolarmente nel nostro stadio, rinnovato e adeguato per la Serie A. Nei prossimi giorni saranno completati alcuni interventi: per consentire l’avvio dell’iter organizzativo, come già avvenuto in passato, ho deciso di assumermi la responsabilità e firmare una deroga che permetterà di disputare Pisa–Roma all’Arena Garibaldi”.

E ancora:

“Con la nostra amministrazione il Pisa Sporting Club ha sempre giocato in casa allo Stadio Romeo Anconetani. Non era scontato. Ci siamo fatti trovare pronti, investendo in sicurezza, capienza e lavori straordinari. Sabato sarà una festa e un traguardo che appartiene alla città, alla società e a tutta la tifoseria”.