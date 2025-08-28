Pisa, Marin carica l’ambiente: “Non vedono l’ora tutti di incontrare la Roma, speriamo di fare una bella figura”

Il Pisa parte con il piede giusto e Marius Marin, ai microfoni di Sky Sport, racconta le sensazioni della squadra dopo l’esordio in Serie A in vista della partita contro la Roma.
Vi aspettavate un esordio così contro l’Atalanta?
“Sapevamo come lavora il mister, seguiamo quello che dice, così come fatto lo scorso anno. Continuiamo così e ce la dobbiamo giocare con tutti, il sogno è la salvezza”.
C’è tanta attesa in città?
“Sì, non vedono l’ora tutti di incontrare la Roma, speriamo di regalare ai tifosi delle soddisfazioni, se lo meritano”.
Emozioni al pensiero di debuttare in casa contro la Roma?
“Speriamo di fare un bel regalo ai tifosi, è gente che se lo merita, amano questa squadra quasi più dei loro figli. Speriamo di fare una bella figura”.
Quanto manca a questa squadra per essere competitiva?
“Abbiamo giocatori di esperienza come Cuadrado, Nzola o Aebischer”.
Il Pisa sogna e il popolo nerazzurro vuole scrivere subito una pagina speciale contro la Roma, i giallorossi non hanno intenzione di rimanere a bocca asciutta dopo questo incontro, vedremo chi la spunterà nella seconda giornata di Serie A .