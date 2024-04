Pisa, Aquilani: “De Rossi è molto intelligente. Già durante il corso da allenatore aveva le idee chiare”

Alberto Aquilani, attualmente tecnico del Pisa in Serie B, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, anche di Daniele De Rossi sulla panchina giallorossa. Queste le sue parole.

Cosa è rimasto dell’Aquilani giocatore nell’Aquilani allenatore?

“Aver fatto il calciatore aiuta fino a un certo punto, le dinamiche cambiano, però aver giocato mi ha aiutato nella gestione”.

Gli anni alla Fiorentina quanto sono serviti?

“Sei mesi all’U18, poi sei con Iachini, quindi tre anni in Primavera. Se le cose non le sperimenti, non puoi avere le risposte che servono. Con i giovani puoi permetterti di sbagliare, qui no”.

Il suo amico De Rossi sta facendo grandi cose a Roma.

“Ha scelto un percorso diverso, è voluto partire con i grandi. Ci siamo confrontati spesso, abbiamo fatto il corso insieme, aveva idee chiare. Alla Spal non è andata come sperava, oggi dimostra che i suoi concetti sono validi. È molto intelligente”.