Pirola: “Il gol di Ibanez è stato annullato giustamente ed il rigore non c’era”

Pirola, difensore della Salernitana, è stato intervistato ai microfoni di Dazn alla fine del primo tempo contro la Roma. Queste le sue parole:

Siete calati negli ultimi 5’?

Siamo calati un pochino negli ultimi minuti di recupero e il gol è stato giustamente annullato secondo me ed il rigore non c’era. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, palleggiato molto bene, abbiamo creato e non abbiamo rischiato troppo.

Che ripresa ti aspetti?

Simile al primo tempo, loro saranno aggressivi e ora che sono sotto lo saranno ancora di più. Ci sono 60 mila persone che gli incitano però noi siamo qua per fare la nostra partita e portare a casa il risultato.