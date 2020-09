Pirlo: “Stiamo aspettando l’attaccante, ma non abbiamo fretta. Difficile che possa essere Suarez”

Il nuovo tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida dei bianconeri contro la Sampdoria, parlando anche di calciomercato. L’allenatore ha rilasciato alcuni commenti in merito all’arrivo di un nuovo attaccante, queste le sue parole:

“Come avevo detto la settimana scorsa, stiamo aspettando tutti l’attaccante. Il mercato è lungo, siamo sereni e contenti dei giocatori che abbiamo a disposizione. Non abbiamo fretta. Suarez? È difficile che possa essere l’attaccante della Juventus per via dei tempi del passaporto e quello che è successo”.