Pioli: “Milan, meritavi di vincere”

Corriere dello Sport (A. Vitiello) – La rete del pareggio di Saelemakers ha evitato che la Roma andasse in fuga, ma al termine della battaglia dell’Olimpico nemmeno il Milan è soddisfatto dell’1-1. Era una partita che entrambe le formazioni volevano vincere ma che poi è stata bloccata per 90 minuti, con pochissime occasioni a gol, per poi accendersi nel recupero: “Credevo alla vittoria, ma è stata una partita strana“, ha detto Stefano Pioli.

“Si sono giocati 106 minuti, ma effettivi solamente 49. Mamma mia. È difficile avere ritmo così: troppe pause e interruzioni che non ci hanno permesso di giocare. È un punto che cambia poco, ma sono due punti persi. Non è il risultato che volevamo, ma l’abbiamo ripreso ed era veramente negativo per ciò che si era visto in campo“.