Pioli: “La Roma sta facendo una ottima stagione. Con una difesa così servirà velocità di gioco”

Il tecnico del Milan Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Dazn nel prepartita contro la Roma. Queste le sue parole:

“Non abbiamo bisogno di tenere alta la tensione per la Champions, quindi siamo concentrati sul campionato. È difficile perché la Roma sta facendo un’ottima stagione, ci arriviamo bene, speriamo di essere preparati per giocare bene”

È difficile segnare alla Roma in questo 2023, come si fa? Quali sono le chiavi?

“È chiaro che contro una difesa così organizzata, con una difesa così fisica, solida e attenta dobbiamo essere bravi nella velocità di gioco, di esser bravi a prendere ritmo è bella velocità della trasmissione palla, e poi con delle giocate individuali, perché riuscire a saltar l’uomo può essere decisivo”.

Quando è importante ritrovare Giroud?

“È il nostro riferimento in fase offensiva, in area c’è sempre, fa girare bene la squadra è lavora bene per la squadra ed è molto importante per noi”.