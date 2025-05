L’avventura di Stefano Pioli in Arabia Saudita sembra essere ai battenti finali dopo neanche un anno. L’ex Milan a settembre aveva firmato un contratto biennale (con opzione per il terzo) con l’Al Nassr, squadra dove milita attualmente Cristiano Ronaldo. Ma in seguito all’eliminazione dalla Champions asiatica contro il Kawasaki Frontale, la dirigenza sembra voler esonerare il tecnico senza ulteriori indugi.

Secondo quanto riportato dal giornalista Mutalb Al-Hazza, Pioli è ad un passo dall’addio e non sarà l’allenatore del club saudita nella prossima stagione. Alla finestra, osserva la Roma che lo avrebbe individuato tra i possibili successori di Claudio Ranieri. Oltre a lui in lista ci sono anche Farioli e Fàbregas.