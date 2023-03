Pinto: “Wijnaldum può essere importante oggi. Belotti e Pellegrini dimostrano attaccamento, sono un esempio”

Tiago Pinto è stato intervistato prima della gara contro la Real Sociedad ai microfono di Sky Sport. Queste le parole del General Manager:

PINTO A SKY SPORT

Su Wijnaldum, cosa cambia tatticamente?

“Penso che cambia abbastanza, le caratteristiche del giocatore sono diverse: porta palla, cerca spazi tra le linee, sta cercando il suo miglior rendimento ma penso che alla fine può essere importante per noi oggi e può essere un buon aiuto per noi.”

Sul ritorno di Belotti e Pellegrini:

“Queste cose a me colpiscono, ho avuto la possibilità di vivere da vicino quello che è stato il loro atteggiamento e come si sono comportati, sempre con la testa di voler tornare il prima possibile. Andrea dopo l’intervento è andato a Trigoria, oggi ringrazio entrambi per questo senso di appartenenza. Sono un esempio per gli altri.”

PINTO A DAZN

Sulla Real Sociedad.

“Sappiamo perfettamente che è una squadra molto forte, una squadra che oggi è comunque al quarto posto della Liga Spagnola ad un punto dall’Atletico Madrid. È una squadra che sta facendo molto bene, ci ha messo in molta difficoltà all’Olimpico e possono succedere tante cose, ma sottovalutare la Real Sociedad sicuramente mai. Abbiamo la consapevolezza che sarà una gara difficile, siamo preparati e abbiamo l’ambizione di passare il turno. Ovviamente sappiamo che abbiamo vinto la prima partita, ma mai sottovalutare il valore della Real Sociedad”

Può influire il derby di domenica?

No, assolutamente no. Noi non abbiamo tempo di pensare a quello che è successo domenica scorsa o quello che succederà domenica che viene. Oggi è una partita difficile, lo vedi dalla formazione che non ci sono spazi per facilitare le cose. Oggi siamo qua per affrontare una gara difficile al 100% per andare avanti.

Apparte Matic giocano tutti, da Abraham si aspettava qualche gol in più?

La Roma ha due attaccanti forti, Tammy poteva fare di più, tutti ci aspettavamo qualcosa in più, ma sappiamo che la stagione di un attaccante cambia da un momento all’altro. Quando non segnano la fiducia scende, ma noi crediamo in tammy, siamo fiduciosi in lui, nella sua figura di uomo e calciatore e nel momento in cui ritrova il gol ci aiuterà tanto fino a fine stagione.