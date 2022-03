Pinto vuole la Conference e intanto tratta Dalot

Corriere dello Sport (G. Marota) – Tiago Pinto non parla di mercato, ma di ambizioni. E la Roma ne continua a coltivare due, che viaggiano in parallelo: “Vincere la Conference League e conquistare più partite possibili in campionato per avvicinarci ai primi posti”.

La Roma potrà giocarsela con la rosa al completo, un’abbondanza che Pinto ha rivendicato: “Il gruppo è forte e non abbiamo tanti infortuni, il mister può gestire tutti tranne Spinazzola. L’importanza delle seconde linee e l’esempio di Kumbulla? Credo che la traiettoria di Marash sia merito suo e anche di Mourinho. José è un grande allenatore“.

E chiede, ovviamente, rinforzi per l’estate. Pinto non si è sbilanciato sul riscatto di Oliveira (“a fine stagione vedremo…“) mentre per le fasce sembra essere tornato di moda il nome di Diogo Dalot del Manchester. Il terzino rinforzerebbe la colonia dei portoghesi a Trigoria e con lo Special One ha già lavorato, proprio nello United.

Secondo quanto filtra dall’Inghilterra, il club giallorosso avrebbe già formulato un’offerta da 10 milioni (e da 2,5 milioni annui al ragazzo). Ma la trattativa è tutt’altro che in discesa: quella dei Red Devils è infatti una bottega cara, come insegna il caso Smalling.