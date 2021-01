Pinto va nell’hotel di Allegri e incontra il manager di Sarri

Il Messaggero (U.Trani) – I tifosi della Roma vogliono sapere se Tiago Pinto ha incontrato Allegri nell’hotel dove alloggiavano entrambi a Milano. “I didn’t know about it” (“Non lo sapevo”) è stata la risposta del general manager, che svincola e schiva ogni tentativo di chi prova a scoprire a che punto è la negoziazione con l’Inter per lo scambio Dzeko-Sanchez.

Allegri, almeno informalmente, ha subito smentito di aver incontrato il gm giallorosso e spiega di essere andato a salutare l’amico Braida, suo ds al Milan e adesso dg alla Cremonese. Pinto, rientrato in albergo, si è subito reso conto che la notizia stava lievitando. “Non sapevo Allegri fosse lì. Ho visto procuratori e ho parlato con Ramadani” la sua telefonata per tranquillizzare Fonseca a Trigoria. Ramadani, però, è anche l’agente di Sarri, anche lui in corsa per la panchina della Roma.