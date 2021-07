Pinto su Viña: ora è ai dettagli

Il Tempo (E. Zotti) – Pian piano tutti i tasselli si stanno incastrando. Dopo le prime cessioni e l’arrivo di Rui Patricio, il mercato della Roma si è sbloccato e nelle prossime ore sono previsti sviluppi. Tiago Pinto sta infatti per consegnare a Mourinho il sostituto di Spinazzola. La trattativa con il Palmeiras per Matias Vina è giunta ai dettagli, e a stretto giro sono attesi sviluppi: l’intesa con il club brasiliano per il cartellino del classe ’97 è stata trovata sulla base di 11.5 milioni di euro più bonus. Anche per Justin Kluivert è arrivato il momento dell’addio e il giocatore aspetta l’ok dall’entourage per trasferirsi al Nizza. La speranza dello Special One è quella di poter contare sul terzino già durante il ritiro in Portogallo, ma il tecnico spera di avere a disposizione il prima possibile anche Granit Xhaka. Tra Roma e Arsenal non c’è ancora accordo sulla valutazione del centrocampista ma i Gunners hanno già ufficializzao l’acquisto di Lokonga, arrivato dall’Anderlecht per sostituire lo svizzero.