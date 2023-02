Pinto su Joao Felix: “Lui è un genio e una persona molto umile. Non è un giocatore comune”

Tiago Pinto continua a parlare di calciomercato. Il direttore generale della Roma ha rilasciato un’intervista al Telegraph, tra i vari temi quello di Joao Felix e del suo trasferimento al Chelsea. Di seguito le sue dichiarazioni:

Le parole su Joao Felix:

“So cosa è successo all’Atletico e anche il motivo del cartellino rosso (contro il Fulham). Non è un buon momento per lui ma questo ragazzo è un genio e una persona molto umile. Lui non è un calciatore normale, ha dentro di sè una grande fiducia e tantissimo talento naturale. Fa sembrare ogni cosa molto facile”.

Prosegue poi sul suo trasferimento:

“E’ stato un trasferimento di altissimo livello da 126 milioni di euro (la clausola rescissoria) che ha coinvolto i due presidenti dei club e l’agente Jorge Mendes. Ora qualcuno dice che forse non è stata la mossa giusta per lui, ma al tempo è successo tutto così velocemente che sono sicuro che l’Atletico lo abbia convinto di essere nel posto giusto”.