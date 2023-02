Pinto: “Sono stato chiaro su Mourinho. Zaniolo? Non possiamo lamentarci e trovare scuse”

Tiago Pinto è intervenuto ai microfoni di Dazn prima della gara della Roma a Lecce. Di seguito le parole del general manager.

PINTO A DAZN

Settimana scorsa Mourinho ha detto che poteva andare via. Fa parte del suo contratto liberarsi in questo modo?

Sono accusato di non parlare mai. Mercoledì ho parlato 35 minuti e parliamo di questo. Avevo piacere di parlare del Lecce, di Corvino che considero il miglior direttore sportivo. Non parlo benissimo italiano, ma credo sono stato chiaro.

Sulle pressioni.

Non abbiamo bisogno di pressioni. Abbiamo il nostro leader: Mourinho. Siamo tutti nella stessa barca per portare avanti i nostri obiettivi. La Champions è il nostro obiettivo. Non andiamo a dire tutti i giorni che il mondo sarà perfetto con la Champions e nemmeno che andremo tutti via se non dovessimo andarci.

La cessione di Zaniolo ha ritardato il mercato.

Quello che è successo è successo. Vero che ci ha bloccato il mercato, ma andiamo avanti. Oggi c’è Gini. Non possiamo lamentarci e trovare scuse. Vediamo che succede.