Pinto: “Potevamo incassare di più da Zaniolo. Ziyech una delle possibilità. Smalling? Vogliamo continuare insieme”

“Anche questa è una grande domanda. La prima cosa che voglio dire è che spesso si cerca il conflitto tra me e allenatore e nelle nostre parole si cerca di pescarlo. Noi lavoriamo per il bene sella Roma tutti i giorni e sa questa conferenza non uscirà che giochiamo in squadra diverse. La seconda domanda, non è coincidenza che chi vince in Italia va via dalle coppe europee presto. Penso che abbiamo tanto lavoro da fare sul calendario per tutelare le squadre in Europa. Vediamo che succede con Atalanta e Fiorentina quando non giocano in Europa. Non è facile fare tutte queste partite con 38 squadre e spesso le partite europee e infrasettimanali ci danno difficoltà. Sui giocatori presi, dal primo giorno punto ad avere un rapporto consensuale e mai abbiamo preso un calciatore dove l’allenatore non ha avuto opinione. È diverso da dire che Mourinho ha detto ha Tiago Pinto tutti i giocatori che vuole perché non possiamo fare questo mercato. Io non ho paura avanti voi a prendermi tutte le responsabilità di chi non ha fatto bene nella Roma. Tutti i giocatori che sono stati presi fino ad ora e non hanno fatto bene per voi sono responsabilità mia. Noi cerchiamo di fare un buon lavoro con scout e allenatore e io mi prendo la responsabilità. Per voi ci sono giocatori che hanno diversi ruoli o prospettiva di 4-5 anni. Parlate spesso di Vina e Shomurodov sono 100% mia responsabilità“