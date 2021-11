Pinto: “Non è il momento di mettere in discussione il progetto o Mourinho”

Leggo (F. Balzani) – Pinto pensiero. Ieri il gm giallorosso ha parlato a Sky ribadendo fiducia a Mou ma ridimensionando qualche sogno: “Non è il momento di mettere in discussione il progetto o Mourinho. Lui sapeva che serviva tempo, non siamo un istant team. Siamo allineati su mercato e strategie, lo dimostra l’utilizzo di giovano come Felix. Il mercato? Doveva ripulire le strategie passate. Non voglio creare grandi aspettative, conoscete le eredità finanziarie lasciate. Ma troveremo le soluzioni giuste”.