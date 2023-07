La Roma attraverso un comunicato ufficiale ha annunciato l’acquisto a titolo temporaneo di Diego Llorente. Queste le prime parole di Tiago Pinto, General Manager dell’Area Sportiva: “Nonostante sia arrivato a stagione in corso, Diego ha impiegato un tempo breve per integrarsi alla perfezione nel nostro spogliatoio, confermando sul campo le aspettative che riponevamo in lui. Per questo siamo davvero felici di poter continuare a fare affidamento sulle sue caratteristiche e sul suo bagaglio di esperienze internazionali”.