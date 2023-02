Pinto: “Invidioso della strategia del Salisburgo. È una squadra veloce e aggressiva”

Tiago Pinto è stato intervistato nel prepartita della sfida di Europa League contro il Salisburgo. Queste le sue parole ai microfoni di Sky Sport:

Dobbiamo essere invidiosi di questo calcio Red bull, giovani che creaono e rivendono?

Si non ho paura di dire che sono invidioso, ho pranzato con loro e stanno al 100% in quella strategia e seguono quella linea sia su champions che europa league. Se vincono o perdono, il contesto è diverso da quello italiano. Loro hanno fatto investimenti su stadio e settore giovanili, sono bravissimi bello scouting e danno tante possibilità di giocare e fare bene. Non importa di sbagliare, sono concessi errori.

Come immagina la partita oggi? Loro in verticale e veloci, la Roma compassata?

Loro hanno idea di gioco fissa, sono veloci e aggressivi, vanno a 200 all’ora. Sono carichi in casa e hanno anche score positivo con le grandi squadre. Loro sono contenti di giocare con la Roma e ci aspettiamo una squadra cattiva e che corre tanto, noi dobbiamo contenere con loro al massimo.

Ieri Mourinho ha detto: non ci si deve vedere a giugno, anche orima, fissiamo una data per programmare la prossima stagione?

Si lo incontro sempre, anche oggi a pranzo. Capisco la vostra curiosità, ma il nostro futuro è oggi e dopo Verona, tocca pensare al prossimo match. Tutti gli altri temi si risolvono internamente, come detto 8 giorni fa.

Io capisco che in Europa sia faticoso raggiungere la meta dello scorso anno. Però vedo la formazione migliore e il giusto impegno, anche se il quarto posto è li, vedo una squadra unita e pronta a far bene?

Si, siamo usciti dalla Coppa italia e abbiamo queste competizioni dove far bene. Tu Beppe hai giocato tante partite, sai i giocatori piace giocare queste partite, sai che la champions è dicersa dall’Europa league, ma quando arrivano queste serate tutti vogliono giocare. Devi stare concentrato e sul pezzo e come vedi dalla formazione scelta dal mister dimostra questo.