Pinto: “Il mister è una persona molto naturale e genuina. Questo ambiente è bello, ci carica molto”

Tiago Pinto, general manager della Roma, è stato intervistato durante il pre-partita di Roma-Lazio. Queste le sue parole:

PINTO A DAZN

Tra le tanti frasi di Mourinho non abbiamo citato quella in cui dice “Quando gioco il derby penso a chi da il sangue, i tifosi”. Lo avete scelto anche per la sua capacità di creare empatia con l’ambiente?

Sì, io credo che il mister sia una persona molto naturale e genuina. Questo suo rapporto con i tifosi è genuino, è vero. Ci fa piacere che dal primo giorno i tifosi siano sempre stati accanto alla squadra. Questo ambiente è bello, ci carica molto, ma ci da anche la responsabilità di dare a loro quello che vogliono, le vittorie.

Ieri Mourinho ha detto di chiedere a lei perché Pedro ha lasciato la Roma la scorsa stagione. Ce lo può raccontare?

Io credo che voi mi conoscete, non mi nascondo mai. Nel momento giusto ne possiamo parlare, ma oggi è il derby e non credo sia il momento giusto di parlare di quello che è successo la scorsa estate.

A Roma si percepisce l’attesa per questa partita. La società pensa sia più importante vincere il derby o arrivare davanti alla Lazio?

Se diventassi giornalista e facessi una domanda del genere anche tu mi diresti che una domanda così era scomoda. Per i tifosi il derby è una partita speciale, ma io con onestà dico che dobbiamo parlare partita per partita. Oggi è una partita importante, non solo per i tifosi ma anche per la classifica.