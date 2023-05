Pinto: “Dybala? Sta recuperando. L’obiettivo è la finale”

Tiago Pinto è stato intervistato prima del match contro la Salernitana ai microfoni di Dazn. Queste le sue parole:

Dybala?

“Penso che come tutti avete visto ha preso una botta incredibile a Bergamo. Sta recuperando e abbiamo l’obiettivo di far recuperare tutti per la finale. Abbiamo deciso di non farlo giocare. Stanno lavorando tutti, da Mourinho ai preparatori per farlo essere al 100% per il finale di stagione”.

Percorso straordinario in Europa.

“Sono rimasto sorpreso dalle parole del Leverkusen. Purtroppo nel calcio ci sono due cose: il risultato e noi andremo a Budapest contro il Siviglia ed il rispetto. Il rispetto per la Roma, che negli ultimi 6 anni ha 4 semifinali. La decima squadra del ranking europeo e un allenatore come Mourinho. Merita rispetto, ha 26 titoli in carriera, 8 finali europee e se non sbaglio 12 semifinali, per cui c’è un percorso nei due anni in Europa, in cui abbiamo incontrato squadre forti e siamo arrivati in finale. Mi sembra un po’ troppo quello che è stato detto, dalla parte della società siamo orgogliosi di quelli che abbiamo fatto e siamo orgogliosi che magari qualcuno parla di Mourinho in modo negativo, io sono orgoglioso di quel percorso, la sua leadership e del modo in cui guida la squadra, della tifoseria e dopo speriamo che alla finale possano portare più critiche perchè significa che abbiamo vinto”.