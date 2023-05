Pinto, colloqui con il Liverpool. Ma il club inglese potrebbe virare su un altro dirigente

Il telefono squilla, sullo schermo appare sempre un prefisso inglese. Non solo il Tottenham, anche altri due club sono pronte a far sedere sul ponte di comando Tiago Pinto. Il general manager della Roma, infatti, piace anche al Liverpool. O meglio, piaceva. I Reds, quinti in campionato e ad un punto (66) dal Manchester United, stanno pensando di cambiare la direzione sportiva.

Tra il dirigente giallorosso ed il club inglese ci sono stati dei colloqui, interrotti tuttavia per via del grande impegno di Pinto nel progetto romanista. Il Liverpool, così, ha virato su un’altra pista. Il candidato numero uno al momento è il tedesco Jörg Schmadtke del Wolfsburg. Lo riporta il portale inews.co.uk.