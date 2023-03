Pinto: “Champions? I risultati si vedono alla fine. Il nostro obiettivo è vincere ogni partita da qui a fine stagione”

A pochi minuti dal fischio d’inizio dell’andata degli ottavi di finale contro la Real Sociedad, Tiago Pinto è intervenuto ai microfoni di Dazn. Di seguito le parole del general manager della Roma.

TIAGO PINTO A DAZN

Come dice Mourinho: il campionato non è la via per la Champions, può esserlo questa competizione?

Penso che il tema della Champions League è sempre interpretato come volete voi. Il nostro obiettivo è ogni partita lottare per i 3 punti. I risultati si vedono alla fine. Non possiamo entrare in campo tutte le partite con la pressione che dobbiamo fare champions o vincere l’Europa League. La realtà è che oggi siamo qui e siamo pronti e motivati e cerchiamo di vincere. Dopo domenica col Sassuolo è un discorso diverso.

La permanenza di Mourinho passa da questo obiettivo?

Questa domanda è come quella di Zaniolo la stagione scorsa, sempre la stessa domanda. È come ti ho detto, siamo tutti allineati, la Roma come società, come città, come tifoseria, merita tutti i nostri sforzi per andare avanti e guardare i risultati. Poi partita dopo partita vogliamo vincerle tutte, questo è il nostro progetto fino a fine campionato.