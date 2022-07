Pinto: “Celik determinato a scegliere la Roma. È giovane ed esperto”

La Roma non si ferma. Dopo Matic e Svilar, ecco Celik. Il club giallorosso ha ufficializzato l’arrivo del terzino turco in giallorosso. Il general manager Tiago Pinto ha così commentato l’operazione: “Siamo davvero felici che Celik abbia deciso di venire alla Roma: la sua determinazione nella scelta di sposare il nostro progetto è un presupposto indispensabile per creare un gruppo di calciatori sempre più motivato. In più, nonostante sia ancora giovane, Zeki ha già accumulato una grande esperienza a livello internazionale, che si rivelerà molto utile nel percorso di crescita della squadra”.