La Roma ha da poco annunciato l’acquisto di Azmoun. L’attaccante arriva in giallorosso a titolo temporaneo, con opzione per il trasferimento a titolo definitivo, fino al 30 giugno 2024. Queste le parole del General Manager Tiago Pinto: “Azmoun è un calciatore che abbiamo seguito a lungo e del quale abbiamo avuto modo di apprezzare le indiscusse doti tecniche. Siamo certi che il nostro spogliatoio lo aiuterà a integrarsi in fretta e che Sardar riuscirà a mettersi in luce qui in Italia”.

