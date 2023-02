Pinto: “All’andata abbiamo fatto una bella partita. Non possiamo sbagliare. Dybala è un rischio per il Salisburgo”

Tiago Pinto è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima di Roma–Salisburgo. Queste le parole del general manager giallorosso.

PINTO A SKY SPORT

C’è differenza tra chi ha abitudine e Champions. A questi livelli ogni errore si paga caro.

No io penso che anche noi, frutto dell’esperienza di Mourinho sappiamo che non possiamo sbagliare. Come settimana scorsa, abbiamo fatto una bella partita e loro in una sola occasione nel secondo tempo hanno fatto gol. È chiaro che più il livello si alza più le squadre sono più grandi. Penso che livello dell’Europa League sia molto alto e dobbiamo fare attenzione.

Dybala è un rischio calcolato?Pensavamo all’extratime, magari ai rigori, lui che lo ha battuto ai mondiali, era un valore aggiunto?

Secondo me è un rischio più per Red Bull che per noi. Ovvio che Paulo, come il mister ha detto ieri, con Lorenzo e Tammy era in dubbio, ma alla fine quegli 11 che entrano saranno molto importanti.

Il suo giudizio sul percorso di questa squadra? Col Verona una partita non bella, tante assenze e portata a casa. È sempre in crescita la squadra?

Si, quando parliamo di tempo parliamo della crescita della squadra. Paragonato alla stagione scorsa abbiamo 6 punti in più in campionato e stiamo giocando questa fase dell’Europa League. La partita della settimana scorsa è un buon esempio di come abbiamo cambiato 5-6 giocatori e alla fine una partita difficile che siamo riusciti a portare a casa il risultato. La crescita dei giocatori e il cambio della mentalità è di questo che parliamo, settimana scorsa è stato un buon esempio.