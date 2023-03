Pinamonti: “Vittoria meritata, abbiamo fatto una partita fantastica. La Roma mi porta bene”

Andrea Pinamonti ha parlato al termine di Roma–Sassuolo. Il centravanti neroverde ha firmato il definitivo 2-4.

PINAMONTI A DAZN



Soddisfatti della partita di oggi?

Sicuramente si, è stata una partita molto sofferta, ma chi è che non viene all’Olimpico e soffre? Penso qualsiasi squadra al mondo. Sapevano fin dall’inizio che dovevamo soffrire, ma abbiamo fatto una partita fantastica tutto insieme e penso che sia meritata la vittoria.



Questa squadra quando è concentrata è veramente brillante. Quale è la tua sensazione?

È una cosa normale. In Serie A bisogna stare tutte le partite concentrati, la disattenzione contro qualsiasi squadra si paga, soprattutto contro la Roma. Siamo migliorati tantissimo sotto questo punto di vista e si sta vedendo.

Che ruolo vuole avere il Sassuolo? Si guarda quelle in Europa?

Considerando che un mese e mezzo fa ci davano per spacciati e guardare quelle dietro, ora ci godiamo il momento. Fino a qualche mese fa nessuno ci considerava proprio, anzi, abbiamo preso tante critiche, ma ci siamo compattati e abbiamo lavorato tanto e ora ci godiamo questo momento.

Più facile giocare con Berardi e Laurentie insieme?

Sicuramente è un fattore che ha influito tanto sul girone d’andata, dove con infortuni, squalifiche e tutto quanto non abbiamo lavorato bene. Penso che in campo questa squadra dimostri che può giocare e lo vedo durante la settimana. Laurentie e Berardi sono giocatori con tanta qualità e per me che sono un attaccante averli vicino fa tutta la differenza.