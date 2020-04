Mercato, occhi puntati su Pinamonti: piace anche a Torino e Napoli

Tuttosport (A.Baretti) – Per il Torino tutto ruota intorno ad Andrea Belotti, in tema di mercato relativo agli attaccanti. Un Gallo che di sicuro piace comunque non soltanto a un Napoli che per la prossima annata si è già assicurato Petagna. Strategia per arrivare a Belotti inserendo l’attuale centravanti della Spal nell’affare? Di certo Petagna sarebbe il “nuovo” Zaza, cioè la prima alternativa all’attaccante di riferimento. E un discorso analogo vale per altri elementi entrati nei radar di Cairo e Bava. Parliamo di Alberto Cerri e Andrea Pinamonti, attaccante in forza al Genoa, ma con il cartellino di proprietà dell’Inter. Il giocatore a gennaio non si è potuto muovere, dal momento che nel contratto siglato a suo tempo da rossobù e nerazzurri si specificava l’obbligo di riscatto da parte della società di Preziosi per 18 milioni. Un riscatto da esercitare a febbraio, e che ha impedito di collocare Pinamonti. Nella prossima sessione di mercato, tuttavia, ogni discorso potrà essere riaperto, compreso quello relativo a un possibile scambio con conguaglio a favore del Genoa, ma occhio al diritto di prelazione dell’Inter che lo porterebbe alla Roma con Perotti che tornerebbe in rossoblù.