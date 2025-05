Novità in corso per il nuovo Stadio della Roma a Pietralata. Nella giornata di ieri un gruppo di manifestanti ha negato l’accesso a il camion che avrebbe dovuto iniziare i rilievi archeologici necessari per l’avvio del cantiere. Nonostante il rinvio, il Campidoglio è stato netto sul da farsi: “La costruzione del nuovo stadio andrà avanti”. Già a partire nella giornata odierna.

Infatti, stando a quanto riporta Checco Oddo Cassano su X, in mattinata il camion mandato dalla società giallorossa è entrato nel sito dei rilievi archeologici scortato dalla polizia. Lo ha confermato anche le forze dell’ordine presenti sul posto, scortando il camion con tre camionette. Il camion trasportava le transenne che servono per delimitare l’area dove saranno effettuati i carotaggi.