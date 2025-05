Alessandro Onorato, Assessore ai grandi eventi di Roma Capitale, nella conferenza stampa di presentazione del 92° CSIO, ha rilasciato delle dichiarazioni in merito alla manifestazione odierna che non ha consentito l’esecuzione degli scavi archeologici del Nuovo Stadio della Roma: “Del dossier stadio se ne occupano il sindaco e il mio collega Veloccia. Ho visto le immagini e dispiace perché Roma ha bisogno di due stadi per Roma e Lazio nel rispetto delle regole e delle leggi. Con i ‘no’ questa città è già morta in passato, serve il dialogo e il confronto”. Queste le prime dichiarazioni rilasciate dall’ANSA. Onorato ha poi terminato: “La democrazia è preziosa anche per questo: facciamo lavorare il Comune e vediamo dove arriveremo. Auguro alla Roma di fare quanto prima il suo stadio”.

Tuttavia, il progetto del nuovo impianto giallorosso prevede anche un ampio spazio verde, all’interno del quale si potranno trovare ben 6000 alberi. Inoltre, il parco dello Stadio dovrebbe coprire una superficie di 14 ettari, cui si aggiungono i 4,7 del Parco centrale.

L’attenzione all’ambiente risulta quindi uno dei fattori principali nel progetto del nuovo stadio, che non ha ancora visto presentare la sua forma definitiva ma che sicuramente sarà incentrato anche su questa importante tematica.