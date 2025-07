Si avvicina una data simbolica per ogni cuore romanista: il 21 luglio l’A.S. Roma compirà 98 anni, e per l’occasione la Curva Sud chiama a raccolta i tifosi per una serata speciale nel cuore della Capitale. L’appuntamento è fissato per le 22:00 a Piazza Navona, uno dei luoghi più suggestivi e storici della città.

Sarà una festa all’insegna della passione, dell’identità e dell’amore per la Roma, con l’invito rivolto a tutti i tifosi di portare con sé le bandiere giallorosse utilizzate nel corso dell’ultima stagione. I gruppi organizzatori hanno però fatto appello al senso di responsabilità dei partecipanti: data la presenza di famiglie, bambini e il valore artistico dei monumenti che circondano la piazza, è stato chiesto di evitare l’uso di petardi e bombe carta, e di utilizzare torce e fumogeni con cautela, portando con sé anche il necessario per lasciare la piazza pulita al termine dei festeggiamenti.

Un modo per onorare la storia del club, ma anche per dimostrare rispetto verso la città che ne è culla. Un momento di unità, orgoglio e appartenenza: “Si avvicina il compleanno dell’ A.S. Roma… Tutti i Romanisti sono invitati il 21 luglio alle 22:00 a Piazza Navona per festeggiare insieme in una delle piazze più belle e storiche i 98 anni della nostra amata. Per l’occasione invitiamo tutti a portare le bandiere Giallorosse che abbiamo utilizzato quest’anno. Vista la presenza di famiglie e bambini, ed anche per evitare qualsiasi danno ai monumenti storici chiediamo inoltre di non portare bomboni e petardi e di usare con responsabilità torce e fumogeni, portando il necessario per tenere pulita la piazza. Coloriamo la nostra città, celebriamo l’A.S.Roma. Avanti Romanisti!”, questo è il messaggio lanciato dalla Curva Sud.