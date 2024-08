Intervistato ai canali ufficiali della Pianese, suo nuovo club, Boer ha parlato della stagione alle porte e dell’esperienza giallorossa. Queste le sue dichiarazioni:

“Ho iniziato da qualche giorno e ho trovato un gruppo di ragazzi fantastico che mi ha aiutato ad inserirmi nel migliore dei modi. C’è grande disponibilità, sia dei più giovani che da parte dei più esperti. Mi sto trovando molto bene anche con lo staff, che ha riposto fiducia in me da subito. Questa è la mia prima esperienza in una Prima Squadra al di fuori della Roma, spero innanzitutto che sia un anno importante sotto tutti i punti di vista. Sia per capire quello che posso dare tra i grandi, sia per aiutare la squadra a raggiungere il nostro obiettivo che è la salvezza. Ci tengo veramente tanto, vorrei regalare tante soddisfazioni a tutto l’ambiente. Il Girone B mi sembra molto competitivo. Ci sono diverse squadre che puntano a salire e grandi società che hanno militato anche in categorie superiori. Non sarà facile, ma spero che con il lavoro di squadra e la collaborazione di tutti ce la si possa fare. Io sono fiducioso, siamo un bel gruppo e ci daremo da fare. Posso garantire che non daremo nulla per scontato, io per primo”.