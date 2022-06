Piace a tanti in Europa, ma Zalewski è incedibile: la Roma lo blinderà

La Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) – A mettere gli occhi addosso a Nicola Zalewski sono club da sempre molto attenti ai progressi dei giovani talenti. Uno su tutti, il Borussia Dortmund, che in rosa a giovanissimi di valore come Bellingham, Reyna o Moukoko. Al nuovo allenatore Edin Terzic sarebbe piaciuto molto aggiungere anche Zalewski, ma la Roma ha fatto sapere che il suo gioiellino è assolutamente incedibile.

Stesso concetto espresso anche al Leicester, che Zalewski si è trovato di fronte nella doppia semifinale di Conference League e che aveva subito espresso una manifestazione di interesse che però è rimasta tale.

A prendere informazioni sul talento di Poli è stato anche il Monaco, in Francia, un altro club che da sempre punta sui giovani da costruire, valorizzare e poi cedere al miglior offerente in giro per l’Europa.

Presto la Roma si sederà a tavolino con l’entourage del ragazzo per sistemare la sua situazione contrattuale: il suo ingaggio non arriva a 500mila euro stagionali, ma a breve sarà pronto l’adeguamento che porterà Zalewski a guadagnare almeno un milione di euro più bonus.