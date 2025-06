La Gazzetta dello Sport (F. Balzani) – Gianluca Petrachi ottiene una svolta nella causa contro la Roma: la Corte di Cassazione ha accolto il suo ricorso, annullando la sentenza della Corte d’Appello che nel 2023 aveva dato ragione al club, costringendolo a restituire cinque milioni.

L’ex ds, licenziato nel giugno 2020 per “violazione degli obblighi fiduciari” legata a comportamenti ritenuti incompatibili dal club, aveva vinto in primo grado ma perso in appello. Ora il caso torna ai giudici di secondo grado.