Potrebbe profilarsi un ritorno in Serie A per Gianluca Petrachi, dirigente di lungo corso e con esperienze importanti in club come Torino e Roma. Dopo la breve parentesi alla Salernitana, conclusa con l’esonero lo scorso 3 gennaio, Petrachi è attualmente libero da vincoli contrattuali e pronto a rimettersi in gioco.

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, la Cremonese, fresca di promozione in massima serie dopo il 3-2 esterno contro lo Spezia, starebbe valutando il suo profilo per affidargli la guida dell’area tecnica. Un’ipotesi che riaccenderebbe i riflettori su un dirigente che, nonostante il burrascoso addio alla Roma e la causa persa con Dan Friedkin (con conseguente restituzione di 5 milioni di euro nel 2023), resta stimato nel panorama calcistico italiano.

La Cremonese, attesa da una stagione impegnativa, potrebbe puntare su esperienza e conoscenza del mercato per affrontare al meglio il ritorno in A.