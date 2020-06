Petrachi sospeso, è guerra sul contratto

Il Corriere Della Sera (G.Piacentini) – Tre righe di comunicato per annunciare la fine di un amore mai nato, quello tra la Roma e Gianluca Petrachi. Il rapporto tra il club e il dirigente, strappato circa dodici mesi fa al Torino, è sospeso e rischia di finire a carte bollate nelle aule di un tribunale. La società ha voluto dare un segnale a squadra e tecnico, in contrasto con Petrachi negli ultimi tempi a causa delle uscite poco felici e delle sue intromissioni nella sfera tecnica. Negli ultimi tempi era entrato in conflitto anche con Ed Lippie, occhi e orecchie di James Pallotta a Trigoria, e mettendo insieme tutte le componenti di questo puzzle la società ha deciso di sospendere l’ormai ex direttore sportivo, che non ha fatto il passo indietro che il presidente si aspettava.

Resta da capire se nel frattempo sarà retribuito, argomento non secondario dato che ballano circa due milioni di euro con il contratto in scadenza nel 2022. La soluzione più probabile sarà la buonuscita per rescindere il contratto. La Roma sarà governata dal trio Fienga-Baldini-De Sanctis, con il primo sempre più punto di riferimento per Pallotta. A loro il compito di salvare la stagione.