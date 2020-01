Petrachi: “Sarà Smalling a decidere cosa fare. Si trova molto bene a Roma. Tecnicamente è molto forte”

Gianluca Petrachi, direttore sportivo della Roma, è stato intervistato dal Daily Mail ed ha parlato anche del riscatto di Smalling. Queste le sue parole:

“Esiste la possibilità che Smalling resti alla Roma. Sarà il giocatore a decidere cosa fare. Se davvero vorrà rimanere allora noi saremo ben felici di trasformare il prestito in un trasferimento permanente. Noi siamo molto contenti di Smalling e lui lo sa. Con il Manchester United i rapporti sono eccellenti e fra i club c’è davvero grande feeling. Il ragazzo è molto carismatico, gli piace la Roma e lo stile di vita italiano. Credo che Smalling si trovi molto bene a Roma, si senta felice e questo lo fa rendere ad alti livelli. Tecnicamente è molto forte, ero convinto che questo affare potesse funzionare e sono contento stia andando bene. La mia caratteristica è sempre stata quella di scegliere ragazzi determinati e con voglia di fare bene. Smalling voleva dimostrare la sua forza. Il mio obiettivo è far giocare bene la squadra e creare armonia attorno. Ne aveva bisogno. Cercavo un centrale difensivo che supportasse un giovane come Mancini. Lui, secondo la mia idea di calcio, è perfetto per aiutare Gianluca a crescere rapidamente. Parliamo di un ragazzo serio e professionale. Una brava persona”