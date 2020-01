Petrachi, prima le uscite. Il Genoa offre Pinamonti

Kalinic continua a deludere in campo e a rifiutare ogni destinazione. Dopo il Verona, il Genoa e il Newcastle, l’ultimo della lista a ricevere il no del croato è stato il Bordeaux. E’ confermata l’impossibilità di muoversi, se non attraverso prestiti, se non verranno ceduti calciatori. Jesus ha ricevuto un paio di sondaggi dalla Fiorentina e dal Galatasaray che ha chiesto informazioni anche per Perotti e Cetin. L’argentino è impiegato con continuità e non vuole muoversi in anticipo rispetto alla conclusione del contratto. Nzonzi, nonostante il tentativo di Terim di ricucire i rapporti, sta cercando squadra in Premier: è rimbalzato l’interessamento di West Ham e Everton. L’impressione è che Petrachi stia aspettando gli ultimi giorni per strappare un prestito alla Smalling. Intanto Pinamonti non è stato nemmeno convocato da Nicola per la partita di domenica. Lo scrive Il Messaggero.