Petrachi: “Prendiamo un mediano giovane”

Il ds Gianluca Petrachi, nel pre-partita di Roma-Juventus, parla di mercato ai microfoni di Sky Sport: “Potrebbe entrare un prospetto giovane in mediana, un ragazzo che gioca titolare nella sua squadra“. L’ex Torino difende anche Kalinic: “Qui si tende a bruciare tutti e subito, ha giocato poco per via dell’infortunio“. Sempre in ottica mercato, un ‘altro possibile approdo in casa giallorossa potrebbe essere Roger Ibanez, difensore classe 1998 dell’Atalanta. Il ds leccese dovrà lavorare anche sulle uscite, Juan Jesus e Cetin le possibili cessioni. Lo riporta il quotidiano Corriere della Sera.