Petrachi: “Possibile un altro acquisto”. Florenzi: “Grazie Roma”

“Il mercato? Non è ancora chiuso e se ci dovesse essere qualche opzione la valuteremo“. Gianluca Petrachi lascia aperto uno spiraglio ad altre possibili operazioni per il mercato della Roma. Il direttore sportivo giallorosso proverà a piazzare qualche esubero nell’ultimo giorno di mercato per poi tuffarsi su qualche altro colpo. Nel frattempo Florenzi ha salutato i tifosi della Roma: “Quel bambino sarà sempre lì a rincorrere i suoi sogni. Qualsiasi cosa accada. Grazie Roma“. In conferenza forse Fonseca spiegherà perché si è arrivati ad una conclusione del rapporto così repentina. Lo riporta La Repubblica.