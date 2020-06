Petrachi ha già rifiutato una proposta di buonuscita fatta lunedì

Il Messaggero (S.Carina) – Ora tra Petrachi e la Roma è scontro totale. Il caos con l’ormai ex direttore sportivo (sospeso dalla società) è nato nei gironi scorsi per un sms inviato dallo stesso Petrachi a Pallotta contenente insulti e frasi poco carine. Il salentino ha avuto poi la possibilità di scusarsi con il presidente ma ha deciso di non farlo.

Da qui la decisione di sospenderlo. Ora però si dovrà trattare sul contratto. La Roma aveva già proposto una buonuscita lunedì ma l’ex Torino l’ha rifiutata e ora è pronto a portare la società capitolina in tribunale con una causa per mobbing.