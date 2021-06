Petrachi: “Il portoghese è un gestore, aspettavo altro”

Corriere della Sera (G. Piacentini) – “Mourinho è un gestore, non me lo aspettavo alla Roma“. Anche Gianluca Petrachi ha detto la sua sullo Special One: l’ex direttore sportivo è tornato a parlare dei giallorossi e in particolare del tecnico portoghese: “Non mi aspettavo Mou alla Roma. Si parlava di altri tipi di allenatori, che potessero costruire, mentre Mourinho è un gestore. Se l’arei preso? Non entro nel merito delle scelte dei Friedkin. È un grande allenatore e spero per i tifosi della Roma che possa far bene“, le parole rilasciate ieri a Sportitalia.

Il portoghese troverà in rosa molti giocatori presi da Petrachi: da Villar a Ibanez, passando per Veretout e Carles Perez. Anche se non tutti sono certi di resta. Il d.s., invece, è in attesa di una nuova scriva ed è reduce dalla vittoria in primo appello nella causa con la Roma, che ha pagato i 5 milioni di euro di penale.