Petrachi al capolinea: Nelle prossime ore il licenziamento ufficiale

Il Tempo (F.Biafora) – La Roma vince e questa è la cosa più importante. I giallorossi battono per 2-1 la Sampdoria grazie ad una doppietta di Edin Dzeko. Nel frattempo però si muovono degli scacchi per quanto riguarda la partita dei dirigenti. Gianluca Petrachi, sospeso dal suo ruolo di direttore sportivo ormai quasi una settimana fa, nelle prossime ore verrà licenziato ufficialmente dalla Roma. Il dirigente salentino non accetterà di buon grado la decisione ed è pronto a dare battaglia. È presto per dire se la sua campagna acquisti sia stata fallimentare o meno, quello che non è piaciuto a Trigoria è l’insuccesso nella vendita degli esuberi, oltre ovviamente al messaggio inaccettabile mandato a Pallotta negli ultimi giorni del suo regno.